Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

Gece yarısı 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
Husiler'den olay iddia: İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu
İlaçla bayılttığı yolcusunu taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter

Kars-Iğdır Demiryolu Projesi için Acele Kamulaştırma Kararı

Kars-Iğdır Demiryolu Projesi için Acele Kamulaştırma Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi kapsamındaki taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verdi. Resmi gazetede yayınlanan kararda, projenin zamanında tamamlanması ve kredi temininde aksama olmaması için gerekli taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamulaştırılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kararname ile Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi kapsamında güzergahta yer alan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Resmi gazetede yayınlanan kararda; "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekli krokide gösterilen güzergaha rastlayan kesimlerde bulunan taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
img

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
img

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak Fenerbahçe paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri! Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? 14 Ocak iftar saatleri! 14 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? 14 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (14 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! Bedia Ener'in cenazesi ne zaman, nerede kılınacak? Bedia Ener'in hastalığı nedir? Yaprak Dökümü Nehir neden öldü? Bedia Ener Öztep kimdir? Bedia Ener kaç yaşında, nereli? Bedia Ener öldü mü, neden öldü? Ankara elektrik kesintisi! 14 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.