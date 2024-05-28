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Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan Ayında 45 Bin 419 Yolcuya Hizmet Verildi

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DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında Kars Harakani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 45 bin 419 oldu.

Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında 45 bin 419 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 45 bin 419 oldu.

Nisan ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 298 olurken, toplamda 392 ton yük taşındı.

2024 ilk 4 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda yolcu trafiği 208 bin 521, uçak trafiği bin 317, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 970 ton olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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