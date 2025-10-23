Kars Harakani Havalimanı'nda 2025 Eylül İstatistikleri Açıklandı
Kars Harakani Havalimanı'nda Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 52 bin 845, uçak trafiği 314 ve yük miktarı 466 ton olarak kaydedildi. 2025'in ilk 9 ayında ise toplam yolcu sayısı 458 bin 385'e ulaştı.
Kars Harakani Havalimanı'nın 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.
Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 52 bin 845 oldu. Eylül ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 314 olurken, 466 ton yük taşındı.
2025'İn ilk 9 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 458 bin 385, uçak trafiği 2 bin 829 ve 4 bin 203 ton ise yük taşındı. - KARS
