Kars Harakani Havalimanı'nda 2025 Eylül İstatistikleri Açıklandı

Kars Harakani Havalimanı'nın 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 52 bin 845 oldu. Eylül ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 314 olurken, 466 ton yük taşındı.

2025'İn ilk 9 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 458 bin 385, uçak trafiği 2 bin 829 ve 4 bin 203 ton ise yük taşındı. - KARS