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Kars Harakani Havalimanı Ekim 2024 İstatistikleri Açıklandı

Kars Harakani Havalimanı Ekim 2024 İstatistikleri Açıklandı
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Kars Harakani Havalimanı'nda Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 44 bin 409, uçak trafiği 278 ve yük taşımacılığı 368 ton olarak gerçekleşti. 2024'ün ilk 10 ayında ise toplam yolcu sayısı 496 bin 436 oldu.

Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu. Ekim ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 278 olurken, 368 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 10 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 496 bin 436, uçak trafiği 3 bin 33 ve 4 bin 689 ton ise yük taşındı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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