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Kars’a KÖYDES kapsamında 184 milyon 969 bin 791 TL altyapı ödeneği

Kars’a KÖYDES kapsamında 184 milyon 969 bin 791 TL altyapı ödeneği
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Kars Valiliği koordinesinde yapılan KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı'nda, 2026 yılı için Kars’a 184 milyon 969 bin 791 TL ödenek ayrıldı. Kaynak; içme suyu, yol, kanalizasyon gibi kırsal altyapı projelerinde kullanılacak ve uzun süredir devam eden altyapı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Kars'ta köylerin altyapı yatırımlarına önemli bir kaynak aktarılıyor. 2026 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Kars'a 184 milyon 969 bin 791 TL ödenek tahsis edildi.

Kars Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı'nda, 2026 yılı yatırım programı kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, il genelindeki köylerde içme suyu, yol, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kars'ın 2026 yılı KÖYDES ödeneğinin 184 milyon 969 bin 791 TL olarak belirlendiği açıklandı. Tahsis edilen ödeneğin, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması, köy altyapılarının güçlendirilmesi ve hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca KÖYDES kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde köylerde uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının önemli ölçüde giderileceği ifade edildi, kaynakların ihtiyaç önceliğine göre planlanacağını kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ödeneğin Kars'a kazandırılmasında katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür edildi.

2026 yılı içerisinde hayata geçirilecek projelerle birlikte Kars'ın köylerinde altyapı hizmetlerinin daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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