Karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı! Fiyatı nedeniyle dilimle satılıyor
Haberler.com - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye'de gıda ürünlerinin fiyatının yükselmesi vatandaşın cebini zorlarken, yaz meyveleri de tek tek piyasaya çıkmaya başladı. Kilosu 690 TL'den satılan eriğin ardından bu sefer de karpuzun diliminin 28 TL'ye satılması dikkat çekti.
Türkiye'de gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi yükselmeler meydana geldi. Sırasıyla ayçiçek yağı, şeker ve domates gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı cep yakmaya başladı.
ERİĞİN KİLOSU GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde yazın favori meyveleri arasında yer alan eriğin kilosu gündem oldu. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden birinde kilosu 690 Tl'den satışa çıkarılan eriği özellikle hamile kadınların tercih ettiği belirtildi.
KARPUZ DA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI
Eriğin ardından yazın vazgeçilmez bir diğer meyvesi karpuz da piyasalardaki yerini almaya başladı. Ancak karpuz, fiyatı nedeniyle dilimle satılmaya başlandı. Bir dilim karpuzun 28 TL olduğu görüldü.
Haberler.com - Ekonomi