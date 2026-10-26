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KARORSAN yönetimi Vali Çağatay başkanlığında yatırımları görüştü.

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KARORSAN yönetimi Vali Çağatay başkanlığında yatırımları görüştü.
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KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Oktay Çağatay başkanlığında toplandı. Toplantıda bölgedeki çalışmalar, yatırım süreçleri ve projeler değerlendirilerek üretim kapasitesi ile sanayi altyapısına yönelik gündem maddeleri karara bağlandı.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu, Vali Oktay Çağatay'ın başkanlığında düzenlendi.

KARORSAN Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalar, devam eden yatırım süreçleri ile planlanan projeler değerlendirildi.

Bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunularak alınacak kararlar karara bağlandı.

Toplantı, gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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