KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı Ekonomi Haberleri Karabük Organize Sanayi (KARORSAN) Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı. Karabük Organize Sanayi (KARORSAN) Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Özçelik, Cenk Gedikoğlu ve Muharrem Yunus Çelik ile OSB Müdürü Alper Tolga Saka katıldı. OSB Müdürü Alper Tolga Saka, Karabük OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Vali Fuat Gürel ve yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi. Gündem maddelerinden olan alt yapı ve elektrik projelerindeki çalışmaların ve diğer konuların görüşüldüğü OSB Yönetim Kurulu Toplantısı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Yunus Çelik Alper Tolga Karabük OSB Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.