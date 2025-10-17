Karmod, Yunanistan'a Özel Tasarım Turşu Salamura Depoları İhraç Etti

Karmod, Yunanistan'a polietilen plastik turşu salamura depoları ihraç etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu turşu salamura depoları Yunanistan'ın Tırhala şehrindeki tesiste turşu üretiminde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu İhracat Koordinatörü Abdullah Yüzügüleç, üretimini gerçekleştirdikleri turşu salamura tanklarının sektöre özel geliştirildiğini, 1986'dan beri üretim tecrübeleriyle farklı sektörlerin kullanımına özel depolar geliştirdiklerini kaydetti.

Üretilen tankların sektördeki üretim ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğine değinen Yüzügüleç, "Havalandırma sisteminden boşaltıma ve daha geniş kapak uygulamasına her detay ürün geliştirme birimimizin saha gözlemleri ve raporlamalarına göre tasarlandı. Bu alanda tesis üretim kapasitelerine cevap verecek ürün çeşitliliğine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Yüzügüleç, turşu salamura üretimi için 1 tonla 10 ton arası alternatif boyutlarda depoları bulunduğu bilgisini paylaşarak, hem Türkiye'den hem de yurt dışından bu ürünlerin talep edildiğini aktardı.

Zeytin salamuracılığına yönelik tankların imalatını da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yüzügüleç, şunları kaydetti:

"İçme ve kullanma suyunun yanı sıra gıda sektöründe çok farklı alanlarda kullanılabilecek depolarımız var. Turşu ile beraber zeytin salamura tanklarımız bu üretimler arasında yer alıyor. Zeytin ve turşu salamurasına özel geliştirdiğimiz depo ve tanklar gıda güvenliğinde üretim özelliğine sahip. Yunanistan'a ihraç ettiğimiz salamura tanklarını işletme taleplerine özel olarak ürettik. İhraç ettiğimiz salamura tanklarının her birinin kapasitesi 10 bin litre. İşletme ihtiyaçları doğrultusunda bu depolarımızda havalandırma ve süzme kanalı tesise özel geliştirilerek üretildi. Üst kapak genişliği 130 santimetre çapında yine özel üretimli. 10 tonluk turşu salamura tanklarımız Tırhala'daki tesiste turşu üretiminde kullanılacak."