Karmod, Yapı Fuarı'nda şantiye mobilizasyonundaki yeniliklerini tanıtıyor

Karmod, yeni panel çeşitlerini ve yapı güvenliğindeki uygulamalarını Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2026'da müşterilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, yapı ve inşaat sektörünün önemli buluşma noktaları arasında yer alan etkinlikte ürünlerini sergiliyor.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın sona erecek organizasyonda şirket, şantiye mobilizasyon alanındaki yeniliklerini tanıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, hazır yapı sektöründeki öncülükleriyle şantiye mobilizasyonlarına yenilikler getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Şantiye mobilizasyonundaki yeniliklerde ergonomi ve yapı güvenliğine öncelik verdiklerine değinen Çankaya, şunları kaydetti:

"Şantiye yapı grubunu geçici barınma binaları olarak gören son derece hatalı yaklaşımların bulunduğuna şahit oluyoruz. Bu yaklaşım, maalesef mobilizasyon güvenliği açısından üzücü olaylara yol açabiliyor. Karmod olarak şantiye mobilizasyonunda ergonomi ve yapı güvenliğini önceleyen bir yaklaşıma sahibiz. Farklı alanlarda gerçekleştirilen projelerde görev alan her çalışana yapılarımızla evlerindeki konforu yaşatma amacındayız. İş Sağlığı ve Güvenliği standartları, yapılarımızı geliştirirken öncelikli ilkelerimiz arasında. Yalıtım çözümlerimiz ve yangın güvenliği uygulamalarımızla en iyi mobilizasyon kurulumlarını hedefliyoruz."

Çankaya, 22 farklı panel çeşidiyle şantiye yapılarına yenilikler getirdiklerini, hafif çelik, prefabrik ve konteyner yapı gruplarıyla enerjiden madenciliğe, yol yapımdan toplu konuta çok farklı alanlara mobilizasyon kurduklarını aktardı.

Duvar ve çatıda panel alternatiflerini 22 farklı çeşide çıkardıklarını belirten Çankaya, "Böylece her iklim bölgesine ve kullanım amacına göre, en uygun panellerle üretim yapabiliyoruz. Fuar vesilesiyle ilk kez yeni panel çeşitlerimizi ve yapı güvenliğindeki son uygulamalarımızı müşterilerimize tanıtma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.