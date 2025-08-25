Karmod'dan Almanya'ya Yalıtımlı Fiberglas Su Tankı İhracatı

Karmod, Almanya'da sanayi üretiminde kullanılmak üzere yalıtımlı fiberglas su tankı ihracatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Balzheim şehrinde faaliyet gösteren ve soğutma sistemleri üreten bir tesisin ihtiyacına yönelik geliştirilen üç adet 25 ton kapasiteli yalıtımlı su deposu Almanya'ya sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, sıvı depolama tanklarında sahip oldukları uzmanlığı özel üretim taleplerine de taşıdıklarını belirtti.

Öztürk, "Polyester, polietilen ve paslanmaz çelik malzeme alternatifleriyle üretim gerçekleştirdiğimiz sıvı depolama tanklarımızla özel taleplere de çözüm getiriyoruz. Yalıtımlı fiberglas su tankı modelimiz sanayi tesislerinde üretimin bir parçası olarak kullanılıyor. İzolasyonlu tesisat bağlantısı ile üretimde kullanılan makine sistemlerinin soğutulmasında uzun ömürlü çözüm oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Projenin teknik detaylarıyla ilgili bilgi veren Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje kapsamında her biri 25 ton kapasiteli 3 adet özel yalıtımlı fiberglas deponun üretimini gerçekleştirdik. 10 katman güçlendirici reçinenin yer aldığı depo katmanına 50 milimetre köpük izolasyonu ekledik. Yalıtımı standart yöntemlerin yanı sıra ekstra bir polyester katmanla da güçlendirdik. Son aşamada reçineler üzerine UV korumalı jelkot uyguladık. Her birine 8 adet DN100 flanşların takıldığı yalıtımlı depolar firmanın üretimde kullandığı makinelerin soğutma sisteminin önemli bir parçası olarak işlev görecek."