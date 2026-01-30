Haberler

Karmod Bulgaristan'da çelik konstrüksiyon konut projesi hayata geçiriyor

Karmod Bulgaristan'da çelik konstrüksiyon konut projesi hayata geçiriyor
Güncelleme:
Karmod Prefabrik, Bulgaristan'daki dördüncü çelik konstrüksiyon konut projesine Burgaz'da başladı. Genel Müdür Uğur Kadir, projenin iki katlı 143 metrekarelik 6 konuttan oluşacağını açıkladı. Çelik yapının Avrupa'da işçilikleri azaltarak ilgi gördüğünü belirten Kadir, yeni projelerle Avrupa pazarına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Karmod, Bulgaristan'daki dördüncü çelik konstrüksiyon konut projesine Burgaz şehrinde başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, Bulgaristan'daki dördüncü projeleri kapsamında Burgaz'da, iki katlı 143 metrekarelik 6 çelik konstrüksiyon konutun kurulumunun tamamlanacağını kaydetti.

Kadir, çelik evlerin işçilikleri azaltan yapısıyla Avrupa ülkelerinde ilgi gördüğünü vurgulayarak, çelik konstrüksiyon modelinin yapı güvenliği ve yalıtım uygulamalarına uyumuyla öne çıktığını belirtti.

Çelik taşıyıcı sistemin konut genelinde az yer kaplamasının daha ferah mekanlar oluşturulmasına imkan tanıdığını aktaran Kadir, "Yeni teknolojilerle üretimin modele kazandırdığı işçilikleri azaltan sistemiyle çelik konutlarımız Avrupa ülkelerinde ayrı bir ilgi görüyor. Üretim tamamen fabrika tesislerimizde gerçekleştirildiğinden saha inşa süreçleri önemli ölçüde hızlanıyor. İşçilikler azalıyor." ifadelerini kullandı.

Kadir, çelik konstrüksiyon konutlarla Avrupa'da ilk etapta hedeflenen ülkelere ulaştıklarını vurgulayarak, projelerin Avrupa ülkelerinin standart konut uygulamalarına göre hazırlandığını, ülkelere özgü talepler için sistemin esnekliğinden yararlanıldığını belirtti.

Bugüne kadar Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde konut projeleri gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Kadir, "Bulgaristan ve Fransa'daki yeni projelerimizin kurulumları devam ediyor. İlk etapta hedeflediğimiz ülkelerde konut projelerimizi tamamladık. Gelinen aşamada Avrupa'da yeni ülkelere ulaşma hedefindeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
