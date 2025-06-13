Karmod Almanya'ya Plastik Çöp Kovaları İhraç Etti

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Karmod, Almanya'nın Frankfurt şehrine 1000 adet plastik çöp kovası ihraç etti. Ürünler, yüksek darbe dayanımına sahip polietilen malzeme ile üretilerek, kamuya açık alanlarda uzun süre kullanılmak üzere tasarlandı.

Karmod, Almanya'ya plastik çöp kovaları ihraç etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, ihracat faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, 1000 adet plastik çöp kovası üreterek, Almanya'nın Frankfurt şehrine gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, darbe dayanımı yüksek güçlendirilmiş polietilen ham maddeden üretilen çöp kovalarının şehirdeki parklar ve kamuya açık sosyal alanlarda kullanılacağını vurguladı.

Projedeki plastik çöp kovalarının, dış mekan kullanımına özel tasarlandığını belirten Öztürk, "Almanya'dan kamuya açık alanlarda kullanılmak üzere iki ayrı ölçüde plastik çöp kovası talebi aldık. Talebe özel 80 ve 150 litre hacimli olarak tasarlanan çöp kovaları için alüminyum kalıplar hazırlandı. Üretim polietilen hammadde kullanılarak rotasyon teknolojisiyle ısıl işlem fırınlarında gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Özel üretimli kovaların, bilinen plastik kovaların ötesinde dış mekan kullanımına uygun özellikte olduğunu aktaran Öztürk, "Darbe dayanımıyla şehir parkları, kültür merkezleri gibi kamuya açık sosyal alanların tamamında uzun yıllar kullanılabilecek bir ürün hazırladık. Plastik çöp kovalarımız iç içe geçmeli özellikte. Çok az yer kaplıyor ve konteyner veya benzeri yöntemlerle kolayca sevk edilebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, dönüştürülebilir malzeme kullanımıyla sürdürülebilir çevre yönetimine tam uyumda üretimler gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, plastik çöp kovaları ve diğer ürünlerde dönüştürülebilir özellikte polietilen ham madde kullandıklarını anlattı.

Üretim kalitesinin, ultraviyole (UV) ışınlara ve darbelere karşı dayanımıyla uzun yıllar kullanılabildiğine işaret eden Öztürk, dönüştürülebilir ham madde kullanımıyla, sürdürülebilir çevre politikalarına tam uyumla katkı sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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