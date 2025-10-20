Haberler

KARDEMİR'den 14 milyon avroluk ray satışı sözleşmesi

KARDEMİR'den 14 milyon avroluk ray satışı sözleşmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) yurt içi demiryolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satışı sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) yurt içi demiryolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satışı sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in Türkiye ve bölge ülkelerindeki tek ray üreticisi olduğu belirtildi.

Şirketin, Türkiye'nin stratejik ulaştırma altyapı projelerine katkı sağlamaya devam ettiğine değinilen açıklamada, "Yurt içi demir yolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satış sözleşmesi imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştur." denildi.

Açıklamada, 2007'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ray ve Profil Haddehanesi'nin, KARDEMİR'in yerli ray üretiminde Türkiye'nin milli markası haline gelmesini sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçen 18 yıl içerisinde Türkiye'nin demir yolu alanındaki gelişimine önemli katkılar sunan KARDEMİR, uluslararası standartlarda ve 72 metre boya kadar ray üretme kapasitesiyle birçok raylı sistem altyapı projesinde ray tedarikçisi olarak yer aldı. KARDEMİR, sadece ray üretiminde değil, demir yolu tekeri üretiminde de ülkemizin en güçlü kuruluşudur. Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik hafif raylı sistemler ile lokomotifler için yıllık 200 bin demir yolu tekeri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin demir yolu tekeri ihtiyacının tamamını karşılamaktadır."

Çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıkan demiryolu taşımacılığının, günümüzün ve geleceğin ulaşım modeli olarak kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "KARDEMİR olarak bu alana stratejik öncelik vermekte, katma değerli ürün portföyümüzü geliştirerek ülkemizin demir yolu alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflemekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi

"AK Parti'den teklif aldım" demişti! CHP liderini ziyaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.