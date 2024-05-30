KARDEMİR CEO'su Murat Orhan, diğer yönetim kurulu üyelerine sert yüklendi

Kaptan Demir Çelik CEO'larından ayrıca Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) hissedarı Murat Orhan, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir hariç diğer Yönetim Kurulu üyelerine, KARDEMİR Genel Müdürü Dusun Ali Yaşacan, KARDÖKMAK Genel Müdürü Murat Canbaz'a sert yüklendi.

KARDEMİR'de gerçekleşen 29. Olağan Genel Kurul'da konuşma yapan Orhan, "Yönetim Kurulu kararı ile 2023 yatırım programında sürekli döküm ihalesi yapıldı. Baştan sonuna kadar KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir KARDÖKMAK'ın yapması için mücadele etti. Fakat KARDÖKMAK Genel Müdürü Murat Canbaz'ın olumsuz rapor cambazlığı ile ve yönetim kurulu diğer üyelerin 10'unun kararı ile yabancı şirkete verildi" dedi.

Murat Orhan, "Bu ülke KAAN'ları, İHA, SİHA üretir hale geldi, bunların başında da İsmail Demir Başkanımız vardı. Sürekli döküm imalatını Türk şirketleri üretip yurt dışına ihraç eder oldu.

11 kişilik yönetim kurulunun bir tek İsmail Demir başkanımızın şerh koymuş. Kamil Güleç beyi de anlarım aklında her zaman bir gizli planı vardır. Ama Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen ve başlarına yönetim kurulu başkanı İsmail Demir gibi bir beyni koyan geri kalan 9 yönetim kurulu üyelerini anlamıyorum." dedi.

9 üyeyi hedef alan Murat Orhan, "Bu ülke sürekli döküm makinesini üretip ihraç bile ediyor. KARDÖKMAK bu yatırımı yapabilecek donanıma yüzde 80 sahip, yüzde 20 destekle yapabilirsiniz. Ama siz 9 yönetim kurulu üyesi bu işlerden bir habersiniz ki, ülkenin parasını dışarı gönderme yönünde karar veriyorsunuz. Bu kararın tekrar yönetimde ele alınmasını, KARDÖKMAK ve yurt içi imkanları ile yapılmasını öneriyorum." diye konuştu.

Orhan'ın açıklamaları sonrası 9 yönetim kurulu üyesinin KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanında mı olmuyorlar ya da işi mi bilmiyorlar sorusunu gündeme getirdi.

Murat Orhan, Genel Müdür Dursun Ali Yaşacan'a da, "Karabük küçük yer. Bazı meclisler de 'KARDEMİR A.Ş.'ye nereden geldim, ben buraya nerden düştüm?' gibi yakınmalarını duydum. Sayın Genel Müdür burası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Demir Çelik Fabrikası CV'de belirttiğin bütün fabrikalardan daha önce kurulmuş ve de değerli kurumdur. Burada olmakla gurur duy." dedi.

Orhan, 15 yıldır sürdürdüğü KARDEMİR mücadelesine yeni bir boyut kazandırarak, yönetim de bulunanlara ve genel müdürlere "Ben KARDEMİR için her daim buradayım, yanlış yapanların ensesindeyim."mesajıverdi. - KARABÜK