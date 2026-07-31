Kardemir Çelik halka arz gelirini işletme sermayesi ve ham madde tedarikinde kullanacak

Kardemir Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, şirketin halka arzından elde edilecek kaynağın yüzde 90'ını işletme sermayesi ile ham madde tedarikinin finansmanında kullanacaklarını belirtti.

Bakırel, Kardemir Çelik Sanayi AŞ'nin halka arz süreci ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin üretim yolculuğuna 1968'de Denizli'de başladığını anlatan Bakırel, kurucu Nevzat Karalp öncülüğünde günlük 2 ton kapasiteyle faaliyete geçtiklerini söyledi.

Bakırel, 1997'de de İzmir Aliağa'da 700 bin ton kapasiteli profil üretim tesisini devreye aldıklarını belirterek, "2022'de sıvı çelik üretim tesisimizde üretime başladık. Böylece kendi ham maddemizi üretir hale geldik. 2023'te ise filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisimizi tamamladık. Bugün ulaştığımız toplam üretim kapasitesi 2,5 milyon ton." diye konuştu.

Kardemir Çelik Sanayi AŞ bünyesinde 5 demir çelik üretim tesisi, 5 yardımcı tesis ve 2 yenilenebilir enerji tesisinin bulunduğu bilgisini paylaşan Bakırel, İzmir ve Denizli'deki tesislerde 1350'den fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Şirketin ihracat ağırlıklı çalıştığını vurgulayan Bakırel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün ürünlerimizi 110 ülkeye ihraç ediyoruz. Yurt dışı ağırlıklı çalışan bir firmayız. Projelere, enerji firmalarına, makine sektörüne, gemicilik sektörüne ve hırdavat sektörüne, civata sektörü gibi birçok sektöre ürünlerimizi göndermekteyiz. Dolayısıyla çok yaygın, geniş bir dağıtım ve üretim alanımız var. Bu da bize esneklik sağlıyor. 2022'de kendi ham maddemizle üretmeye başladığımız için üretim anlamında da entegre bir tesis olduk."

"Halka arz büyüklüğünün 4 katından fazla talep geldi"

Bakırel, halka arzı, şirketin uzun vadeli büyüme ve kurumsallaşma vizyonunun parçası olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, yaklaşık iki yıl önce bu doğrultuda başvuruda bulunduklarını söyledi.

Kurumsallaşma sürecini daha ileri taşımak ve şirket hedeflerine daha güçlü şekilde ulaşmak istediklerini belirten Bakırel, "Bugün geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görüyoruz. Oldukça yoğun bir taleple karşılaştık. Sanayi alanında büyüyen ve üretim yapan şirketlerin de büyüme hedefleri ve kurumsallaşma vizyonları doğrultusunda halka arzı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakırel, şirketin halka arz büyüklüğünün 4 milyar 480 milyon lira olarak gerçekleştiğini, 3 günlük talep toplama sürecinde 841 bini aşkın yatırımcıdan halka arz büyüklüğünün 4 katından fazla talep geldiğini söyledi.

Dağıtımın ardından şirkete 814 bin 853 yeni yatırımcının ortak olduğunu belirten Bakırel, "Bu sonuç, şirketimizin büyüme stratejisine, üretim gücüne ve önümüzdeki dönemdeki geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz." dedi.

Bakırel, Kardemir Çelik Sanayi AŞ'nin üretim kapasitesinin son 4 yılda 4 katına çıktığına dikkati çekerek, şirketi halka arz edilen diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerden birinin yatırımlarını büyük ölçüde tamamladıktan sonra halka açılması olduğunu söyledi.

Yatırımların önemli bölümünün 2-3 yıl önce tamamlandığını ve bunların katkısını almaya başladıklarını ifade eden Bakırel, "Verdiğimiz kararların ve yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu halka arzdan önce görmüştük. Artan kapasitemiz ve büyüyen şirket yapımızla birlikte halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın yüzde 90'ını işletme sermayesi ve ham madde tedarikinin finansmanında kullanacağız." diye konuştu.

Bakırel, güçlü işletme sermayesinin büyüyen şirket açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu da önümüzdeki dönemde finansman maliyetlerini azaltmamızı ve daha katma değerli ürünler üretip dünyaya ve Türkiye'deki müşterilerimize göndermemizi sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA