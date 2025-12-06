Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki bakım, onarım ve yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini açıkladı. İzmir-Çeşme Otoyolu, Ankara-Konya, Kayseri-Pınarbaşı yollarında ve daha birçok noktada trafik akışı kontrol altına alındı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkiindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı ve Serbest Bölge kavşakları kesimi 2-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Konya- Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak çalışması yapılıyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bingöl-Solhan yolunun 31-32. kilometrelerindeki üst yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.