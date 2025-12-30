Kara yollarında durum
Kara yollarındaki çeşitli kesimlerde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine uyulması gerektiği belirtildi. Çeşitli otoyol ve yollar üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 15-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 2 Ocak'a kadar Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam edecek.
Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki (Araklı-Yalıboyu mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.