Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 15-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 2 Ocak'a kadar Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam edecek.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki (Araklı-Yalıboyu mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.