Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını uyarıyor. Özellikle Ankara-Kahramankazan, Aydın-İzmir Otoyolu, TEM Otoyolu ve Nevşehir-Kayseri gibi birçok güzergah üzerinde trafik akışında kısıtlamalar mevcut.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 Viyadüğü'ndeki derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.
Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, 13.00-17.30 saatlerinde Selçuk-Kuşadası-Söke Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor.
Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Oyalı ayrımı-Cizre yolunun 42-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.