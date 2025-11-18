Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları: Ulaşımda Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nda yürütülen üst yapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerindeki Karabük bağlantı yolu üzerinde bulunan devlet yolu üst geçit köprüsünün genleşme derzi çalışmaları sebebiyle otoyol istikameti araç trafiğine kapatıldı. Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirilerek D750 devlet yolu üzerinden otoyola bağlanabiliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akyazı-Karapürçek yolunun 7-8. kilometrelerinde köprü ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten çift yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışması sebebiyle 09.00-23.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.