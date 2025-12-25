Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kontrollü olarak kapatıldığını ve sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerektiğini açıkladı. Özellikle TAG Otoyolu, Bodrum-Milas yolunda ve Kütahya-Eskişehir yolunda çalışmalar nedeniyle dikkatli olunması vurgulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bodrum-Milas yolunun 39-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kütahya- Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir- Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçidi çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 30 Ocak 2026'ya kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.