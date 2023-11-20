Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği Karla Mücadele Çalışması Yürütüyor
Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, Nallıhan-Göynük, Beypazarı-Kıbrısçık ve Beypazarı-Mihalıççık arasındaki kara yollarında karla mücadele çalışması yapıyor. Kapalı yol bulunmamasına rağmen sürücülerin dikkatli olması isteniyor.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Nallıhan-Göynük arası ulaşımı sağlayan kara yolunun 1180 rakımlı Meyitler geçidi, 1270 rakımlı At Yaylası geçidi, Beypazarı- Kıbrısçık arası ulaşımı sağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Burgaz ve Ahlatlık geçitleri, Beypazarı-Mihalıççık arası ulaşımı sağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Kartal Yaylası geçitlerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sorumluluk alanları içinde kapalı yol bulunmadığını belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.