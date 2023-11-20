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Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği Karla Mücadele Çalışması Yürütüyor

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, Nallıhan-Göynük, Beypazarı-Kıbrısçık ve Beypazarı-Mihalıççık arasındaki kara yollarında karla mücadele çalışması yapıyor. Kapalı yol bulunmamasına rağmen sürücülerin dikkatli olması isteniyor.