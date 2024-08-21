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Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme

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Yurt dışı alışverişlerde yeni vergi düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre, AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışından gelenlerde ise yüzde 60 olacak. Ayrıca, yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Buna göre, yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değişti. Yeni düzenlemeyle AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışından gelenlerde ise yüzde 60 olacak.

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18'den yüzde 30'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek. Bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.

TEMU SEPET LİMİTLERİNİ GÜNCELLEDİ

Temu Yasası olarak da anılan yeni karar, elektronik ortamdaki alışveriş sitelerini kuşkusuz etkileyecek. Ülkemizde de popüler ve sık kullanılan Çinli e-ticaret platformu Temu, yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından platformdaki sepet limitlerini güncellemişti. Şirket, 2000 TL olan minimum sipariş tutarını 670 TL'ye indirme kararı aldı.

Ucuz ve indirimli ürünlerle birçok ülkede hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşan Temu, ürünleri Çin'deki üreticilerin fabrikalarından veya depolarından doğrudan tüketiciye göndererek fiyat avantajı sağlıyor. Temu Kurucusu Colin Huang bugün Çin'in en zengin kişisi olarak biliniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Alışveriş Ekonomi Posta Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (6)

oğuzhan erciyes:

Yazacak çok şey var da.... Ama sayılı gündür çabuk geçer.

54
2
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Metehan Eryilmaz:

Bu milletin hayrına bişey yapmayın aman sakın

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Sinan Bulduk:

Elinize sağlık..yüzde 60 değil 100 yapsaydınız keşke..Herkes herşeyi Çin den getirtecekse gidin Çin’de yaşayın..

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Eriş Ersoy:

Aliexpresçiler hepinize selam olsun

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