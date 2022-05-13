Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'deki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek - Haberler

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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'deki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek, bu varlıklara ihtiyati tedbir konulamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

İHTİYATİ TEDBİR VE HACİZ KONULAMAYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40. maddesine eklenen bente göre, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

NET REZERVLER 15 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

TCMB'nin son verilerine göre toplam rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi. Bankanın rezervlerindeki swapların büyüklüğü 63,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Haberler

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