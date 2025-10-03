Karapınar'da Erken Mısır Hasadı Başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır hasadı başladı.

İlçede yapılan arazi incelemelerinde mısır hasadının bu yıl erken başladığı görülürken, tarlalarda yapılan ölçümlerde, dane mısırların nem oranlarının büyük oranda yüzde 30-35 seviyelerinde olduğu belirlendi. Uzmanlar, dane mısırda ideal hasat nem oranının yüzde 14 civarında olduğunu belirtse de, bazı üreticiler bu seviyeyi beklemeden hasada başladı. Üreticilerin, özellikle yüzde 30-32 nem oranındaki mısırları hasat ederek "mısır sucuğu" olarak bilinen dane silajı üretimine yöneldiği ifade edildi. Ürünlerin kilogram fiyatının ise 8,25 TL ile 8,75 TL arasında değiştiği belirtildi.

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu yıl iklim koşulları nedeniyle hasat döneminin öne çekildiğini belirterek, "Çiftçilerimiz dane silajı üretimiyle mısırı ekonomiye daha erken kazandırıyor. Ancak nem oranı yüksek ürünlerin dikkatle kurutulması ya da uygun şekilde silaj yapılması büyük önem taşıyor" dedi.

Öte yandan, Karapınar'da mısır hasadının en yoğun döneminin 15 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında yaşanması bekleniyor. - KONYA