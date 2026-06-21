Haberler

Karaman Ovası'nda yılın ilk arpa hasadı yapıldı

Karaman Ovası'nda yılın ilk arpa hasadı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Ovası'nda bol yağışlar sayesinde arpa verimi arttı, çiftçinin sulama ve gübre maliyeti düştü. Ancak açıklanan fiyatlar beklentilerin altında kaldı.

Karaman Ovası'nda yılın ilk arpası hasat edildi.

Karaman Ovası'nda bu yıl etkili olan yağışlar arpa üretiminde hem verimi artırdı hem de üreticinin sulama ve gübre maliyetini düşürdü. Normal şartlarda 3-4 kez sulanması gereken arazilerden tek sulamayla verimli mahsul alınırken, çiftçinin yüzü rekolte beklentisiyle güldü.

"Yaklaşık yüzde 70'e yakın bir arpa rekoltesinin artacağını öngörüyoruz"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, üreticinin arazisini bir defa sulamasına rağmen oldukça verimli bir mahsul elde edildiğini belirtti. Türkiye genelinde son 40 yılın en verimli yağışlarının yaşandığını ifade eden Bayram, "Karaman Ovası da Türkiye'yi besleyen ovalardan biri. Burada arpa hasadı başladı. Türkiye geneline baktığımız vakit bu yıl verimlerin, rekoltenin artacağı bir yıl yaşıyoruz. Arpada araziyi gezdiğimiz vakit çiftçinin yüzü gülüyor. Fiyatlar beklentilerin altında kalsa da bu yıl verimden ve yağışların fazla olmasından dolayı maliyetler biraz düşük oldu. Geçen yıl arpa üretiminin yaklaşık 4,5 milyon ton civarında olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl ise bu rakam 8-9 milyon ton civarında, yaklaşık yüzde 70'e yakın bir arpa rekoltesinin artacağını öngörüyoruz. Normal şartlarda bu arazinin en az 3-4 defa sulanması gerekiyordu ancak bir defa sulandı. Yağışlar hem gübrelemeden tasarruf sağladı hem de sulamadan dolayı büyük avantaj oluşturdu" dedi.

"Fiyat beklentimizi karşılamadı"

Üretici Ali Dik ise yağışların bol olmasının maliyetleri düşürdüğünü ancak açıklanan fiyatların beklentilerini karşılamadığını söyledi. Dik, "Ürün iyi inşallah. Fakat fiyatlar bir ay önce aşağı yukarı 15-16 bin lira civarındayken, şu anda 12 bin 500 liraya düşmüş durumda. Devletimizin fiyat açıklamasından sonra bu geri tepti. Fiyat açıklanmasa daha iyi olurdu. Arpa, fiyat olarak çok kazandıracak bir ürün değil ama ekmek zorundayız. Yağışlar bol olduğu için masrafımız biraz az oldu. Burası normalde 3-4 sefer sulanacak olsaydı masraf çok fazla olurdu. Biz burayı sulamadık, bir tek güz döneminde su verdik. Yağışlardan dolayı gübrede atmadık, sonradan 30 kilogram üre kullandık. İnşallah bereketli bir yıl olur" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı yakalandı

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kına gecesini pompalı tüfekle taradı! 14 yaşındaki çocuk öldü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Adapazarı'nda sokakta vurduğu husumetlisine kemeriyle turnike yaptı; O anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Ölmesin diye turnike yaptı
İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk