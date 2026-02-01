Haberler

'Çiçeklerin annesi' nergis büyük ilgi görüyor

'Çiçeklerin annesi' nergis büyük ilgi görüyor
Güncelleme:
Karaman'da 'çiçeklerin annesi' olarak adlandırılan nergis çiçeği, kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Ocak ve Şubat aylarında çiçekçilerde en çok tercih edilen çiçeklerden biri olan nergis, kendine has kokusu ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor. Fiyatları 1000 ile 1500 lira arasında değişen nergis, özellikle bu aylarda yok satıyor.

Karaman'da kış aylarının simgesi haline gelen ve "çiçeklerin annesi" olarak adlandırılan nergis çiçeği, yoğun ilgi görüyor.

Ocak ve Şubat aylarında çiçekçilerde en çok tercih edilen türlerin başında gelen nergis, kendine has kokusu ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor. Nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi veren işletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi.

"Diğer çiçeklere oranla yok satıyor"

Nergis çiçeğinin kültürel ve manevi değerine değinen Şalkacı, "Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Ocak ve Şubat aylarında özellikle çok fazla rağbet görüyor. Kokusu ile gerçekten harika bir çiçek. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz" dedi.

"Fiyat aralığı bin ile bin 500 lira bandında"

Çiçeğin nadir bulunması nedeniyle buket tasarımlarının farklılık gösterdiğini belirten Şalkacı, "Nergis çiçeği diğer çiçeklere oranla nadir ve eşsiz bir çiçek olduğu için buketlerimiz diğerlerine göre tabii ki biraz daha küçük kalıyor. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor. Ocak ve Şubat aylarında özellikle beylere tavsiyemiz, eşlerine nergis almalarıdır" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

500

