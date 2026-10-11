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Karaman'da elma rekoltesi yüksek çıkınca fiyat 10 liraya kadar geriledi

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Karaman'da elma rekoltesi yüksek çıkınca fiyat 10 liraya kadar geriledi
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Karaman'da hasat sürerken yüksek rekolte beklentisi elma fiyatlarını geriletti. Sezon başında dalında 25 liraya kadar alıcı bulan elmanın fiyatı 10 liraya kadar inerken, meyve suyunda kullanılan ıskarta elmanın fiyatı 3-5 liraya düştü.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Karaman'da hasat sürerken, yüksek rekolte beklentisi fiyatları geriletti. Sezon başında dalında 25 liraya kadar alıcı bulan elmanın fiyatı 10 liraya kadar inerken, meyve suyu üretiminde kullanılan ıskarta elmanın fiyatı ise 3-5 liraya düştü.

Karaman'da eylül ayının başında yazlık elma çeşitleriyle başlayan hasat, kışlık elmaların da toplanmaya başlamasıyla devam ediyor. Geçen yıl yaşanan don nedeniyle elma üretiminde yüzde 90'a yakın kayıp yaşanırken, bu yıl üretimde bolluk görüldü. Rekoltenin beklentilerin üzerine çıkmasının öngörüldüğü kentte fiyatların gerilemesi üreticileri endişelendirdi.

"Dalında 25 lira olan elma 10 liraya geriledi"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma üretiminde yüksek rekolte beklediklerini belirterek, sezonun başında 700-750 bin ton olarak tahmin edilen üretim miktarının 800 bin tonun üzerine çıkabileceğini söyledi. Elma bolluğunun fiyatları aşağı çektiğini ifade eden Bayram, sezon başında dalında 20-25 lira arasında alıcı bulan elmanın fiyatının, şu anda kalitesine göre 10 liraya kadar gerilediğini kaydetti.

"Iskarta elmanın fiyatı 3 liraya kadar düştü"

Meyve suyu üretiminde kullanılan ıskarta elmanın fiyatındaki düşüşün de üreticileri olumsuz etkilediğini belirten Bayram, bu ürünlerin üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi. Hasat sırasında ayrılan ıskarta elmaların, üretim ve işçilik masraflarının karşılanmasına katkı sağladığını ifade eden Bayram, fiyatların önceki yıllara göre ciddi oranda düştüğünü söyledi. Bayram, 2024 yılında 7-8 liradan, 2025 yılında ise 9-10 liradan satılan ıskarta elmanın fiyatının bu yıl 4-5 liraya kadar gerilediğini, bazı dönemlerde ise 3 liraya kadar düştüğünü belirtti. Elma üreticilerinin zor bir sezon geçirdiğini vurgulayan Bayram, rekoltenin yüksek olmasına rağmen fiyatlardaki düşüşün üreticilerin gelirlerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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