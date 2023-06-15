Karaman'da aniden başlayan dolu, ekili arazilere zarar verirken, tarlaları da beyaza bürüdü. İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, yaklaşık 2 bin dekar alanda zarar olduğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ve devletin üreticilerin yanında olacağını söyledi.

Karaman'da dolu ekili arazilere zarar verdi

KARAMAN - Karaman'da aniden başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu, ekili arazilere zarar verirken, tarlaları da adeta kış mevsimi gibi beyaza bürüdü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, merkeze bağlı Çoğlu ve Burunoba köylerinde doludan zarar gören mısır, patates ve pancar ekili arazilerde incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı.

"2 bin dekar alanda zarar var"

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, yaşanan dolu nedeniyle ekili arazileri zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Bugün dolunun zarar verdiği ekili arazileri gezerek incelemelerde bulunuyoruz. Şuanda görebildiğimiz kadarıyla mısır, patates ve pancar ekili yaklaşık 2 bin dekar alanda bir zarar görünüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak vakit kaybetmeden önümüzdeki günlerde hasar tespit çalışmaları yapacağız. Yapacağımız tespitlerin ardından Cumhurbaşkanlığımızdan, bakanlığımızdan ve afet fonundan destek almaya çalışacağız. Önceki yıllarda da meydana gelen bu tür zararlardan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile üreticilerimize hep destek geldi. Hükümetimiz her zaman üreticisinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

"Devletimiz her zaman çiftçisinin yanındadır"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da, bu sene bahar yağışlarımız oldukça iyi oldu ve Haziran ayı olmasına da rağmen halen devam ediyor. Yağışların bol ve bereketli olmasıyla beraber, bu tür afetlerde olmaya başladı. Karaman'ın bazı bölgelerinde sel ve dolu felaketleri yaşıyoruz. Dünde Çoğlu ve Burunoba köylerimiz de aniden yağan dolu ile birlikte arazilerdeki ürünlerin tamamen yok olduğunu gördük. Devletimiz her zaman olduğu gibi ekili alanları zarar gören üreticilerimizin yanında olacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürümüzle bugün dolunun zarar verdiği alanlarda incelemelerde bulunarak tespit yapıyoruz. Yaptığımız tespit çalışmalarının ardından hazırladığımız raporları bakanlığımıza ileteceğiz" diye konuştu.

Çoğlu Köyü Muhtarı Selvet Sağlamoğlu ise, şuan yapacak bir şeyin olmadığını söyleyerek, "Devletin doludan ekili arazileri zarar gören çiftçilere yardım etmesini istedi.

Yağan dolu nedeniyle patates tarlası tamamen zarar gören çiftçi Ramazan Sayma da, devletimizden destek ve yardım bekliyoruz" dedi.