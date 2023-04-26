Karaismailoğlu'na canlı yayında soruldu: Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapatılan Hatay Havalimanı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusuna "Öyle bir şey yok… Bölgenin her noktasında büyük bir mücadele var. Bunu yaparken de belli bir disiplin içerisinde bunu yapmanız gerekiyor" yanıtını verdi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'daki havalimanının kapatılması beraberinde çeşitli iddiaları da getirdi. Sosyal medyada havalimanının 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı, seçmenlerin oraya ulaşımının zorlaştırılması gibi bir durumun olduğu öne sürülürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı Habertürk canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"PİSTİ KORUYAN DUVARLARDA BAZI SORUNLAR VAR"

Havalimanının sadece acil yardımlar için gelen uçaklara açık olduğunu, ticari uçuşlarınsa 'yoğunluk bittikten sonra' yapılacak yenilemelerin ardından başlayacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, seferleri durdurma gerekçesininse 'pisti koruyan duvarlarda bazı sorunların' olduğunu söyledi.

"BÖLGENİN HER NOKTASINDA BÜYÜK BİR MÜCADELE VAR"

Karaismailoğlu sunucunun "Seçime dönük bir hamle olarak değerlendiriliyor, muhalefet tarafından… Seçmenlerin oraya ulaşımının zorlaştırılması gibi bir durum mu var" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Öyle bir şey yok… Bölgenin her noktasında büyük bir mücadele var. Bunu yaparken de belli bir disiplin içerisinde bunu yapmanız gerekiyor. Burada yeri tartışılabilir (havalimanının) tabii ki ama şu anki teknolojiyle biz suyun altında bile bina yapıyoruz. Zaten terminali gördüğünüzde sapa sağlam ayakta. Sorun pistin olduğu bölümde, pisti koruyan duvarlarla ilgili bazı sorunlar yaşandı. Biz acil olarak burasının depremde acil ihtiyaçları gidermek, yardım kargolarının buraya ulaşması ve yardım arama kurtarma ekiplerinin gelmesi için hızlı müdahalelerle burayı trafiğe açtık. Yine aynı şekilde hizmet veriyor şu anda.

"GİDİŞ YÖNÜNDE KARGO VE ACİL YARDIM İÇİN BİR MÜDDET DAHA HİZMET VERECEK"

Çok yoğun şekilde kullanmamamızın nedenleri var. Burası geçici bir şekilde açıldı. Biz şu an deprem bölgesindeki transferleri gerçekleştirmek için burayı kullanıyoruz. Acil yardıma gelenler, kargo uçaklarının gelmesi açısından sivil havacılık kuralları gereği burayı bu şekilde kullanıyoruz. Ama şu yoğunluk biraz azaldıktan sonra biz burayı tamamen, yeniden, sıfırdan pisti yenilemek için projelerimizi bir taraftan hazırlıyoruz. Ona başlayıp bu pisti yenilediğimizde burası Hatay'a hizmet etmeye devam edecek. Tek yön olarak devam edecek ama gidiş yönünde de kargo ve acil yardım için burası bir müddet daha hizmet verecek."