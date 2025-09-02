KARADENİZBİRLİK Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Artırdı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2025-26 sezonu 'yağlık ayçiçeği ön alım fiyatı'nı ton başına 29 bin lira olarak açıkladı.

Yüzde 53'lük artış sağlandı

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ülke genelinde ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti. Geçen sezon ayçiçeği üreticisine ton başına 19 bin lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını, yüzde 53'lük bir artış ile ton başına 29 bin lira olarak belirledik" dedi.

Yüzde 50'yi aşan rekolte kaybı

Bu yıl içerisinde ekim alanlarındaki artışa rağmen meydana gelen kuraklık nedeniyle bölge rekoltesinde verimin yüzde 50'yi aşan oranda düştüğünü söyleyen Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK olarak, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine bir kez daha azami gayret gösterdik ve ayçiçeği ön alım fiyatımızı ona göre belirledik" diye konuştu.

KARADENİZBİRLİK üreticinin sigortası

Genel Müdür Erarslan, "KARADENİZBİRLİK, üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmayı sürdürecektir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyelinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılması en büyük temennimiz ve beklentimizdir. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması, teşvik edici uygulamaların devreye sokulması ile uygun finans şartlarıyla kredi imkanı sağlanması gerekmektedir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN