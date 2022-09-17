Karadeniz gazında yeni gelişme! Testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye doğru yola çıktı

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynağıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımı Norveç'te tamamlanarak Filyos Limanı'na doğru yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımının Norveç'te tamamlandığını, söz konusu ekipmanın Filyos Limanı'na doğru seyire geçtiğini bildirdi.

"PRUVASI NETA OLSUN"

Sosyal medyada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan paylaşımda, "Karadeniz gazının üretimi için çalışmalarımız sürüyor. Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımı Norveç'te tamamlandı. Ekipman, Filyos Limanı'na doğru seyirde. Pruvası neta olsun" ifadeleri kullanıldı.