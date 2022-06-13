Karadeniz gazı için geri sayım! 2200 metre derinlikteki operasyonun görüntüleri milyonların heyecanına heyecan kattı

Türkiye tarihinin 2020 yılından gerçekleşen en büyük gaz keşfini sırtlayacak 170 kilometrelik deniz hattındaki ilk borular, bugün Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle mavi sularla buluştu.

BAKAN DÖNMEZ, TÖREN SONRASI CANLI YAYINA KATILDI

Tören sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'e konuk olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, " Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var. Üretim sürecini hızlandırdık. Keşiften üretime kadar süreç 2 buçuk yıl sürmüş olacak." diye konuştu.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ YAYINLANDI

Denizin 2 bin 200 metre altındaki çalışmalar büyük bir hızla devam ederken, suyun altında gerçekleşen söz konusu operasyonun görüntüleri ilk kez yayınlandı. Görüntülerle birlikte izleyeciler, adeta denizin altındaki cerrahi operasyona anbean şahit oldu.

2023'TE SİSTEME GİRECEK

Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek." diye konuştu.

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