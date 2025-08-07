Karadeniz'de Çingene Palamudu Endişesi: Hamsi Umut Veriyor

Karadeniz'de balık sezonunun başlamasına bir aydan az bir süre kalmasına rağmen genelde Temmuz aylarında tezgahlarda yerini alan çingene palamudu henüz görülmemesi balıkçıları endişelendirdi.

Balıkçılar, bu yıl palamut açısından umutlu olmadıklarını ancak hamsinin bol olacağının işaretlerini aldıklarını belirtirken, geçen sene bol olan palamudun yerini bu sezon hamsiye bırakacağını düşünüyorlar.

Balıkçılardan Kadir Pınar, palamudun bu sezon tezgahlarda yerini alamayacağını tahmin ettiklerini belirterek "Palamut henüz tezgahlara inmedi. Bu sezon palamut olacağını düşünmüyoruz, hamsi ise bol olacak gibi görünüyor. Geçen sene palamut oldukça fazlaydı ancak bu yıl pek umutlu değiliz. Zaten hamsinin bol olduğu yıllarda palamut az olur; palamudun bol olduğu yıllarda ise hamsi pek olmaz. Bu yıl tersi olacak gibi duruyor; hamsi bol olacak. Çingene palamudu ise normalde bu zamanlarda tezgahlarda olurdu ama henüz görünmedi" dedi.

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış ise bu sezon hamsinin bol olacağı yönünde işaretlerin umut verici olduğunu kaydederek "Çingene palamudu geçen yıl yedinci aylarda çıkmaya başlamıştı ancak bu yıl henüz hiç görülmedi. Bu sezon olmayacak gibi duruyor. Şu an gelen mezgitlerin içinden hamsi yavruları çıkıyor, bu da hamsinin bu sezon bol olacağına işaret. Palamut açısından geçen yıl son yılların en iyi sezonunu yaşadık diyebilirim. Neredeyse dört ay boyunca sürekli palamut sattık. Bu yıl da umutluyduk ama şu ana kadar hiçbir belirti yok. Şu anda daha çok kültür balıkları ve mezgit satıyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON