"Karadağ, Türk iş dünyası için yatırımda önemli bir cazibe merkezi" - Haberler

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, "Yeni fırsatları birlikte oluşturmak istiyoruz. Türkiye ile Karadağ arasındaki yatırım ve ticaret hacmini en üst seviyeye taşımak için birlikte çalışmayı arzuluyoruz" dedi.

Türk ve Karadağlı iş adamlarını bir araya getiren DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Toplantısı, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında iş adamlarının talepleri dinlendi, ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

"Karadağ, Türk iş dünyası için yatırımda önemli bir cazibe merkezi"

Turizm, enerji ve altyapı alanlarında ciddi büyüme yakaladıklarını ifade eden Djukanovic, "Turizm ağırlıklı bir ekonomi yerine iç gücümüzü çeşitlendirerek yükseltmek istiyoruz. Gıda, tarım, sanayi, enerji, iletişim ve lojistik alanlarında yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle her yıl 400-500 milyon euro gıda ithalatı yapan bir ülke olarak, Türk gıda firmalarını Karadağ'da yatırıma davet ediyoruz" dedi.

Sadece üyelerle değil, kurulun geniş network ağı sayesinde Türk iş dünyasındaki tüm yatırımcılara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, "Yeni fırsatları birlikte oluşturmak istiyoruz. Türkiye ile Karadağ arasındaki yatırım ve ticaret hacmini en üst seviyeye taşımak için birlikte çalışmayı arzuluyoruz. Bildiğiniz gibi bundan 16 yıl önce Karadağ bağımsızlığını tekrar ilan etti. 143 yıldır Türkiye ile aramızda diplomatik ilişkilere sahibiz. Karadağ'ın kendi stratejik hedefleri bulunuyor. Muhataplarımıza, Avrupa'nın birleşmesi döneminde neden bağımsızlığımızı ilan ettiğimizi çok iyi anlattık. Bizim geleceğimizde NATO ve AB demiştik. Şu anda NATO üyesiyiz. Elbette öncelikli hedefimiz ise AB üyesi olmak. Tüm fasılları tamamlıyoruz ve en yakın zamanda AB üyesi olacağımıza eminiz. 2006'dan 2020 yılına kadar sürekli ileri gidiyorduk. Devletimizin kurumlarını güçlendirdik ve Doğu Avrupa'da ekonomisi en dinamik olan ülkelerden biri olmayı başardık. Böylece dış yatırımcılar için cazibe oluşturduk. Karadağ bunu başardı, ekonomimizin yüzde 20'si yabancı yatırımlara dayanıyor" şeklinde konuştu.

"Türk gıda firmalarını Karadağ'da yatırıma davet ediyoruz"

Turizm, enerji ve altyapı alanlarında ciddi büyüme yakaladıklarını ifade eden Djukanovic, "Bugün ise bir AB vatandaşının sahip olduğu gelirin yüzde 50'sine ulaştık. Turizm ağırlıklı bir ekonomi yerine iç gücümüzü çeşitlendirerek yükseltmek istiyoruz. Gıda, tarım, sanayi, enerji, iletişim ve lojistik alanlarında yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle her yıl 400-500 milyon euro gıda ithalatı yapan bir ülke olarak, Türk gıda firmalarını Karadağ'da yatırıma davet ediyoruz. Kuzeydeki turistik bölgelerimizin seviyesini ve kapasitesini bir üst lige taşıdık. Önümüzdeki dönemde Türk yatırımcıları Karadağ'da daha fazla görmek istediğimizi ve bunun için gerekli tüm altyapıyı sağladığımızı vurgulamak istiyorum. Vergi indirimi bunlardan sadece biri. Türk iş dünyasına Batı Balkanlarda en iyi şartları sunan ülkenin Karadağ olmasını hedefliyoruz. Şu anda Karadağ'da 3 bin Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile her alanda iş birliğine açığız. Karşılıklı ticaret hacmi ve yatırımda yeni bir sayfa açacağız" diye konuştu.

Türkiye ve Karadağ Cumhurbaşkanları tarafından birlikte konulan 250 milyon dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için bir araya geldiklerini belirten kurulun Nail Olpak, "Bir sonraki toplantıda iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık hedef konulacaktır. Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız önemli hususlar var. İki ülke arasında yeşil ekonomiye geçişte iş birliği yapılabilir. Özellikle yenilenebilir enerjide iş birliklerimizi geliştirilebiliriz" dedi.

"Türkiye ile Karadağ yeşil ekonomiye geçişte iş birliği yapabilir"

Türkiye ve Karadağ Cumhurbaşkanları tarafından birlikte konulan 250 milyon dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için bir araya geldiklerini belirten Olpak, "Bir sonraki toplantıda iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık hedef konulacaktır. Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız önemli hususlar var. İki ülke arasında yeşil ekonomiye geçişte iş birliği yapılabilir. Özellikle yenilenebilir enerjide iş birliklerimizi geliştirilebiliriz. Dünya çapında kendini kanıtlamış Türk şirketlerimiz için birçok farklı sektörde Karadağ'da yatırım imkanı olabilir. Ayrıca, Türk firmalar için Karadağ'daki yatırım fırsatlarının başında inşaat, turizm, altyapı, lojistik, enerji ve sağlık geliyor. Ayrıca 4 Ekim 2019'da düzenlenen KEK toplantılarının 6.'sının düzenlenmesi ve bu kapsamda bir iş forumunun gerçekleştirilmesi de, ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından önem arz ediyor. Bunlara ilave olarak, bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. Tüm dünyaya yayılmış 148 İş Konseyimize ait networkünü, Karadağlı dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi