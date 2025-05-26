Karadağ Diaspora Bakanı'ndan Türk Firmalarına Yatırım Çağrısı

Karadağ Diaspora Bakanı'ndan Türk Firmalarına Yatırım Çağrısı
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Ayvalık'taki Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde açıklama yapan Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, Türk firmalarını Karadağ'a yatırım yapmaya davet etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl sekizincisi düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde bulunan Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, ülkesinin yatırımlara açık olduğunu ve Türk firmalarını Karadağ'a yatırım yapmak için beklediklerini söyledi.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Karadağlı Bakan Mirsad Azemoviç, Türkiye ile Karadağ arasında çok ciddi kültürel ve ekonomik iş birliklerinin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Karadağ'a çok ciddi destekleri oluyor. Türkiye'nin, soydaşlarının da yaşadığı bir ülke olan ve gelişmeye çok açık olan Karadağ'da da yatırımlar yapmasını bekliyoruz. Karadağ'da, yaklaşık 4 binin üzerinde kurulmuş ve halen faaliyet gösteren Türk şirketleri de var. Ülkemize Türkiye'den gelecek daha büyük firmaların da yatırımlar yapmasını bekliyoruz. Biz de bu konuda Karadağ Hükümeti olarak gereken desteği vereceğimizi söylemek istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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