Karacabey Tarım İşletmesi 1,75 Milyon Kilogram Ayçiçeği Satacak

Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey'de 1 milyon 750 bin kilogram yağlık ayçiçeği mahsulünü açık artırma usulüyle satışa sunacak. İhale 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1 milyon 750 bin kilogram mahsul yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

Kurumun ihaleye ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılı istihsali tahmini 1 milyon 750 bin kilogram mahsul yağlık ayçiçeği, bir parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

Muhammen fiyat kilogram başına 24,9 lira olarak belirlenirken muhammen tutar 43 milyon 575 bin lira olarak hesaplandı.

Geçici teminat 2 milyon 178 bin 750 lira oldu.

İhale, 1 Eylül saat 14.30'da işletmede Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
