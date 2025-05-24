Karacabey'de Koyunlarla 'Dünya Dönüyor' Koreografisi

Karacabey'de Koyunlarla 'Dünya Dönüyor' Koreografisi
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, binlerce koyunun senkronize hareketleriyle hazırlanan görsel şölen ile hayvancılığı sanata dönüştürdü.

Bursa meralarında binlerce koyundan görsel şölen

Karacabey'deki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün koyunlarından "Dünya Dönüyor" koreografisi görsel şölen yaşattı

BURSA - Türkiye'nin köklü tarım işletmelerinden TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi, bu kez tarım ve hayvancılığın ötesine geçen etkileyici bir görüntüyle gündeme geldi. 89 bin dekarlık geniş arazide faaliyet gösteren işletmede, binlerce koyunun çobanların yönlendirmesiyle aynı eksende dönerek oluşturduğu "Dünya Dönüyor" koreografisi, drone ile havadan görüntülendi. Koyunların uyum içinde hareketi, doğanın kendine özgü ahengiyle buluştu.

Gökyüzünden çekilen bu eşsiz görüntüler, doğayla iç içe hayvancılığın sanatsal bir anlatıma dönüştüğünü gözler önüne serdi. 20 bin küçükbaş hayvanın meralarda otlatıldığı işletmede, çobanlar tarafından yönlendirilen sürünün senkronize hareketi, izleyenleri adeta mest etti. Çobanların yönlendirmesiyle oluşan bu dairesel hareketin gökyüzünden görüntüsü, adeta bir dans gösterisini andırdı.

Karacabey Tarım İşletmesi Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık, işletmede etçi özelliğiyle öne çıkan 5 bin ana Karacabey merinosu, bin 800 ana yerli kıvırcık ve bin 800 ana Türktahirova ırkı olmak üzere 20 bin baş koyunun yetiştirildiğini belirterek, TİGEM'in geniş meralarında hayvanların doğal otlatma yöntemiyle beslendiğini vurguladı. İşletmede koçları bir kez katıp yılda bir kez doğum yaptırdıklarını dile getiren Yanık, küçükbaş hayvanların Tigem'in geniş alana yayılan meralarda otlatıldığını kaydetti.

Hayvancılığın sanata dönüştüğü bu benzersiz anları kaçırmak istemeyenler için, drone ile kaydedilen bu görsel şölen, doğal yaşamın uyum içinde nasıl bir ritme sahip olduğunu gösteren eşsiz bir örnek oldu.

Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi bulanan Karacabay Tarım İşletmesinde 49 bini ekilebilir olmak üzere 89 bin dekar arazi bulunuyor. Oldukça geniş alana sahip işletmede, bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor. Hayvancılık faaliyetleri olarak koyunculuk, sığırcılık, safkan Arap atı yetiştiriciliği ile akbaş ve kangal çoban köpeği yetiştiriciliği yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER AKPINAR - Ekonomi
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