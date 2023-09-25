Karacabey Belediye Başkanı: Gölecik Barajı ile 45 bin dekar arazi sulanacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin dekar arazinin sulanacağını ve Karacabey'in içme suyu ihtiyacının da karşılanacağını belirtti. Bu yatırımın milli ekonomiye 158 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin dekar arazinin sulanacağını aynı zamanda Karacabey ve çevresinin içme suyu ihtiyacının da karşılanacağını belirterek, "Bu yatırım milli ekonomiye 158 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir suyönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor

Ekonomiye 158 milyon liralık katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 158 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazinin sulanacağını, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının da karşılandığını dile getirdi

Gölecik Barajı'ndan çalışmaların devam ettiği, gövde dolgusunun tamamlandığı kaydedildi. - BURSA