Haberler

Karaca, Frankfurt Nordwestzentrum AVM'de Yeni Mağazasını Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaca, Almanya'nın Frankfurt Nordwestzentrum AVM'sinde 600 metrekarelik yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Yeni mağaza, birçok marka ve binlerce ürün ile müşterilere hizmet verecek. Açılış günü, ziyaretçiler Karaca'nın kampanyalarından faydalanma fırsatı buldu.

Karaca, Almanya'daki Frankfurt Nordwestzentrum AVM'de yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, yeni mağazasıyla küresel büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Karaca'nın modern mimariye sahip yeni mağazası, 600 metrekare alanda hizmet verecek. Mağaza birçok markaya ve binlerce ürüne ev sahipliği yapacak.

Açılış günü boyunca mağazayı ziyaret eden yüzlerce kişi, Karaca'nın ürünlerini yakından inceleme ve özel kampanyalardan faydalanma fırsatı buldu.

İnsanların sevdikleriyle paylaştıkları anlara değer katmaya devam eden Karaca, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında açtığı mağazalarla hayatı kolaylaştıran, çevre dostu ve ilham veren ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Karaca, mutfaktan sofraya, dekorasyondan küçük ev aletlerine kadar birçok kategorideki ürünleriyle evlerin ihtiyaçlarını karışılıyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.