Karaca, Frankfurt Nordwestzentrum AVM'de Yeni Mağazasını Açtı

Karaca, Almanya'daki Frankfurt Nordwestzentrum AVM'de yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, yeni mağazasıyla küresel büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Karaca'nın modern mimariye sahip yeni mağazası, 600 metrekare alanda hizmet verecek. Mağaza birçok markaya ve binlerce ürüne ev sahipliği yapacak.

Açılış günü boyunca mağazayı ziyaret eden yüzlerce kişi, Karaca'nın ürünlerini yakından inceleme ve özel kampanyalardan faydalanma fırsatı buldu.

İnsanların sevdikleriyle paylaştıkları anlara değer katmaya devam eden Karaca, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında açtığı mağazalarla hayatı kolaylaştıran, çevre dostu ve ilham veren ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Karaca, mutfaktan sofraya, dekorasyondan küçük ev aletlerine kadar birçok kategorideki ürünleriyle evlerin ihtiyaçlarını karışılıyor.