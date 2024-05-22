Karabük Üniversitesi, SAKA Demir Çelik ile Karbon Ayak İzini Belirleyecek

Karabük Üniversitesi, yapılan anlaşma ile SAKA Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak karbon ayak izini belirleyecek.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü ile SAKA Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında yapılan Karbon Yönetimi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAKA Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklarından Şükrü Saka ile 1 yıllık Karbon Yönetimi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzaladı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde firmanın tüm faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması için sera gazı envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünde görevli öğretim üyeleri tarafından hesaplanacak. Ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında SAKA firması tarafından üretilen ve AB'ye ihraç edilen her bir ürünün karbon ayak izi belirlenecek.

AB'nin iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde uygulamaya koyduğu ve 1 Ekim 2023 tarihinde başlatılan SKDM ile AB ülkelerine ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi dikkate alınarak sınırda vergilendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, SAKA Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den ürün alan Avrupa'daki şirketlere her üç ayda bir ürünlerin karbon ayak izlerinin raporlanması, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve SAKA Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklarından Şükrü Saka bu iş birliğinin Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği mücadelesine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. - KARABÜK