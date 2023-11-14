Haberler ›› Ekonomi ›› Karabük'ün Eskipazar ilçesinde OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda altyapı çalışmalarının devam ettiği ve faaliyete geçmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.