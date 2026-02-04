Haberler

Karabük'te yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye yaptırım uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karabük'te yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye idari yaptırım uyguladı ve 3 tüfeğe el koydu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dron destekli denetimlerle yasa dışı avcılığa karşı mücadelesini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Karabük'te yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı, 3 tüfeğe el konuldu.

DKMP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılığa karşı mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, Karabük'te dron destekli koruma ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "Yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 şahsa idari yaptırım uygulandı. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 3 tüfeğe el konuldu. Doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Borçlulara nefes aldıracak düzenleme! SGK prim borçlarında yapılandırma kolaylaştırıldı

Borçlulara nefes aldıracak düzenleme