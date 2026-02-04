Karabük'te yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye yaptırım uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Karabük'te yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı, 3 tüfeğe el konuldu.

DKMP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılığa karşı mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, Karabük'te dron destekli koruma ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "Yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 şahsa idari yaptırım uygulandı. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 3 tüfeğe el konuldu. Doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.