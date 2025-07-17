Karabük'te Haziran Ayında 235 Konut Satıldı

Karabük'te Haziran Ayında 235 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında Karabük'te 235 konut satıldığını duyurdu. Toplam konut satışlarının 192'si ikinci el, 31'i ise ipotekli olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Haziran ayında 235 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde Haziran ayında toplam 107 bin 723 konut satışı gerçekleşti.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Haziran ayında 192'si ikinci el olmak üzere toplamda 235 konut satıldı. Bu satışların 31'i ise ipotekli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Aynı dönemde Zonguldak'ta ise 318'i ikinci el olmak üzere 570 konut, Bartın'da ise 102'si ikinci el olmak üzere 157 konut satıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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