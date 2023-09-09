Karabük'te Denizlerde Av Yasağı Sonrası Balık Tezgahlarda

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karabük'te balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'e getirilen balıklar, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Tezgahlarda yerini alan hamsi ve istavritin kilogramı 100, mezgit 150 ve levrek 200 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Serdar Kılıç, havaların soğumasının ardından balığın daha da bollaşacağını belirtti.