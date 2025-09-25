Karabük'te Çeltiğin Hasadına Başlandı, Verim %40 Düştü

Karabük'te "beyaz altın" olarak adlandırılan çeltiğin hasadına başlandı. Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle verimlilikte bu yıl yaklaşık yüzde 40 düşüş yaşandı.

Kent genelinde yaklaşık 600 dekar alanda ekimi yapılan çeltik, bu yıl 25 liradan alıcı buluyor. Olgunlaşma sürecini tamamlayan çeltik tarlalarında sulamanın kesilmesinin ardından biçerdöverlerle hasada geçildi. Biçilen çeltikler, römorklara yüklenerek kömürle çalışan kurutma makinelerine taşınıyor. Ardından tahıl kurutma ve temizleme makinelerinde nem oranı uygun seviyeye düşürülüyor.

Karabük'ün en büyük çeltik üreticilerinden Halit Gömeç ve kardeşleri, merkeze bağlı Cemaller köyünde 320 dekar alanda çeltik ekimi yapıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan üretici Gömeç, hasadın dün başladığını belirtti. Zorlu bir mesleği ifa ettiklerini aktaran Gömeç, hava sıcaklıkları nedeniyle verimliliğin yüzde 40 düştüğünü söyledi. Geçen yılın çeltik fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Gömeç, TMO'nun bu yıl fiyatı 33-35 TL arasında tutacağını tahmin ettiklerini ve hasadın 20 gün süreceğini kaydetti. - KARABÜK