Haberler

Karabük'te Çeltiğin Hasadına Başlandı, Verim %40 Düştü

Karabük'te Çeltiğin Hasadına Başlandı, Verim %40 Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te aşırı sıcaklar nedeniyle çeltik veriminde %40'lık düşüş yaşanırken, hasat süreci başladı. Çeltik fiyatlarının ise bu yıl 25 TL'den alıcı bulması bekleniyor.

Karabük'te "beyaz altın" olarak adlandırılan çeltiğin hasadına başlandı. Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle verimlilikte bu yıl yaklaşık yüzde 40 düşüş yaşandı.

Kent genelinde yaklaşık 600 dekar alanda ekimi yapılan çeltik, bu yıl 25 liradan alıcı buluyor. Olgunlaşma sürecini tamamlayan çeltik tarlalarında sulamanın kesilmesinin ardından biçerdöverlerle hasada geçildi. Biçilen çeltikler, römorklara yüklenerek kömürle çalışan kurutma makinelerine taşınıyor. Ardından tahıl kurutma ve temizleme makinelerinde nem oranı uygun seviyeye düşürülüyor.

Karabük'ün en büyük çeltik üreticilerinden Halit Gömeç ve kardeşleri, merkeze bağlı Cemaller köyünde 320 dekar alanda çeltik ekimi yapıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan üretici Gömeç, hasadın dün başladığını belirtti. Zorlu bir mesleği ifa ettiklerini aktaran Gömeç, hava sıcaklıkları nedeniyle verimliliğin yüzde 40 düştüğünü söyledi. Geçen yılın çeltik fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Gömeç, TMO'nun bu yıl fiyatı 33-35 TL arasında tutacağını tahmin ettiklerini ve hasadın 20 gün süreceğini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti

Korku insana neler yaptırıyor
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazım

Dün akşamki maçta atılan gole bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.