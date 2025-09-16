Haberler

Karabük'te Ağustos Ayında 323 Konut Satıldı

Karabük'te Ağustos Ayında 323 Konut Satıldı
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2025'te Karabük'te toplam 323 konut satıldı. Bu satışların 256'sı ikinci el ve 44'ü ipotekli olarak gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde Ağustos ayında toplam 143 bin 319 konut satışı gerçekleşti.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Ağustos ayında 256'si ikinci el olmak üzere toplamda 323 konut satıldı. Bu satışların 44'ü ise ipotekli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Aynı dönemde Zonguldak'ta ise 683, Bartın'da ise 265 konut satıldı. - KARABÜK

