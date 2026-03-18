Karabük'te bayram sofraları için baklava ve su böreği hazırlanıyor

Karabük'ün Bulak köyünde kadınlar, Ramazan Bayramı için baklava ve su böreği hazırlıyor. Bu ikramlar, bayramda sofraları süsleyecek ve kadınlara ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Merkeze bağlı Bulak köyünde kadınlar, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramlık siparişleri hazırlamaya devam ediyor.

Kadınların bir araya gelerek yaptığı su böreği ve baklava, diğer özel günlerde olduğu gibi bu bayram da ikramların başında gelecek.

Baklava ve su böreği yapan kadınlar, ev bütçesine de katkı sağlıyor.

"Artık siparişleri dahi alamıyorum"

60 yaşındaki Havva Akman, AA muhabirine, kıymalı ve peynirli su böreği ile cevizli baklava yaptığını söyledi.

Baklavanın tereyağlı ve 45 katlı olduğunu belirten Akman, "Baklavamız bol cevizli. Böreğimiz de tereyağlı. Burada daha çok kıymalı sevilir ama peynirli de yapıyoruz." dedi.

Akman, bayram öncesi yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Artık siparişleri dahi alamıyorum. Köyümüzde bu işi başka arkadaşlarımız da yapıyor. Köyümüzde kalkınma oluyor, köyümüze insanlar geliyor. Kadınlar için de güzel bir iş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
