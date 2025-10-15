Haberler

Karaağaç'ta Ceviz Hasadı Başladı, Kuraklık Rekolteyi Düşürdü

Karaağaç'ta Ceviz Hasadı Başladı, Kuraklık Rekolteyi Düşürdü
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ceviz hasadı başladı, ancak bu yılki rekolte geçen yıla göre azaldı. Üreticiler kuraklık nedeniyle sorunlar yaşıyor.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ceviz hasadı başladı. Ceviz üretiminin yoğun olduğu köyde yaşanan kuraklık sebebiyle bu yılki rekoltenin geçtiğimiz yıla göre azaldığı belirtildi.

İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde 2010 yılından bu yana ceviz üretimi yapan Birol Koç, "Cevizde en önemli unsur su. Sulamayı tankerlerle taşıyarak yapıyoruz. Barajın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

Edirne İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş ise, Karaağaç köyünde üreticilerin yoğun bir mesai içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgemizin en önemli üretim alanlarından biri olan Karaağaç köyünde yaklaşık 2 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılıyor. Bu yıl başında yağan kar ve yaz boyunca süren kuraklıktan üreticilerimiz ciddi şekilde etkilendi. Geçen yıllarda ağaç başına ortalama 20 kilogram ceviz alınırken, bu yıl verim 13-15 kilograma kadar düştü."

İpsala ilçesinde bu sene cevizde toptan satış fiyatının 200 ila 250 TL arasında değiştiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
