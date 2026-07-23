Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara istikametinde 4-5. kilometreler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Silivri kavşakları güney taşıma yolundaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki üstyapı çalışması dolayısıyla Aydın istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Çalışmalar süresince Kuyucak Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmeyecek, Denizli istikametinden gelen araçlar ise Kuyucak Kavşağı'ndan çıkış yapamayacak.

Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya Devlet Yolu'nun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elbistan-Nurhak-Kapıdere İl Yolu'nun 2-3. kilometrelerindeki menfez yapım işi nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.